Торжественные линейки в очном формате пройдут 1 сентября в школах Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Школы Ульяновской области 1 сентября проведут торжественные линейки в привычном формате. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"В День знаний во всех школах должны пройти торжественные линейки. После долгого перерыва именно в этот день мы готовимся начать полноценную школьную работу в привычном режиме", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.

Морозов уточнил, что учебный год начнется с соблюдением всех мер безопасности и требований Роспотребнадзора. "Новые санитарно-эпидемические нормы должны неукоснительно исполнить все образовательные организации. Главы муниципальных образований несут персональную ответственность за подготовку к новому учебному году", - отметил он.

По данным оперативного штаба региона, всего на 14 августа подтверждено 10 646 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7 574 человека. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Ульяновской области умерло 73 пациента с инфекцией.