Переименование села в Дагестане в честь Абдулманапа Нурмагомедова обсудят в сентябре

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Жители дагестанского села Кироваул, где проживал заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, умерший 3 июля, в сентябре обсудят на общественных слушаниях переименование населенного пункта. В память о земляке село предлагается назвать Манапкала, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации Кизилюртовского района Дагестана.

"Администрация села Кироваул Кизилюртовского района, где проживал Абдулманап Нурмагомедов, на основании обращений жителей села проведет общественные обсуждения по вопросу переименования муниципального образования сельского поселения "село Кироваул" на муниципальное образование сельского поселения "село Манапкала". Публичные обсуждения пройдут 7 сентября в администрации села Кироваул", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, после этого общественные слушания пройдут также в администрации района.

В начале июля в администрации района сообщали, что жители села Кироваул Кизилюртовского района Дагестана обратились к руководству района по вопросу переименования населенного пункта в память о Нурмагомедове. Отмечалось, что для этого будут подготовлены необходимые документы, которые направят на согласование в правительство и Народное собрание (парламент) Дагестана.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля в Москве на 58-м году жизни. Позднее его тело было доставлено в Дагестан, где прошли похороны. Нурмагомедов занимал пост старшего тренера сборной Дагестана по боевому самбо и воспитал 18 чемпионов мира по этому виду спорта, благодаря чему вошел в Книгу рекордов России. Его сын Хабиб Нурмагомедов владеет поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.