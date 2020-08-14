{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Добровинский подтвердил подлинность протокола допроса с признанием вины Ефремова

На этом же допросе актер заявил, что переживает из-за смерти Сергея Захарова, его мучают душевные и нравственные переживания, из-за которых возникли головные боли

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Адвокат потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский подтвердил подлинность протокола допроса с признанием вины артиста с одобрения его защитника Эльмана Пашаева.

На эту тему
ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

"Данный протокол допроса подлинный, он есть в материалах дела", - сообщил в пятницу ТАСС Добровинский.

Согласно протоколу допроса, копия которого есть в распоряжении ТАСС, Ефремов полностью признал вину в ДТП и раскаивался в содеянном, в этом его поддерживал адвокат Эльман Пашаев, который поставил свою подпись в протоколе. На этом же допросе Ефремов выражал желание загладить причиненный вред потерпевшим в полном объеме. Актер заявил, что переживает из-за смерти Сергея Захарова, его мучают душевные и нравственные переживания, из-за которых возникли головные боли.

"Пашаев, прописывая данный протокол, согласился с признанием Ефремова", - пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что от признания вины актер отказался, когда ему предъявляли обвинение в окончательной редакции по завершении следственных действий. Уже в суде Ефремов заявил, что не может признать вину, так как ничего не помнит.

Ранее Пашаев заявлял, что у него есть доказательства невиновности подзащитного.

Теги
ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
Пандемия COVID-19
Более 21 млн человек в мире заразились коронавирусом
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, умерли 761 260 человек
Читать полностью