Добровинский подтвердил подлинность протокола допроса с признанием вины Ефремова

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Адвокат потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский подтвердил подлинность протокола допроса с признанием вины артиста с одобрения его защитника Эльмана Пашаева.

"Данный протокол допроса подлинный, он есть в материалах дела", - сообщил в пятницу ТАСС Добровинский.

Согласно протоколу допроса, копия которого есть в распоряжении ТАСС, Ефремов полностью признал вину в ДТП и раскаивался в содеянном, в этом его поддерживал адвокат Эльман Пашаев, который поставил свою подпись в протоколе. На этом же допросе Ефремов выражал желание загладить причиненный вред потерпевшим в полном объеме. Актер заявил, что переживает из-за смерти Сергея Захарова, его мучают душевные и нравственные переживания, из-за которых возникли головные боли.

"Пашаев, прописывая данный протокол, согласился с признанием Ефремова", - пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что от признания вины актер отказался, когда ему предъявляли обвинение в окончательной редакции по завершении следственных действий. Уже в суде Ефремов заявил, что не может признать вину, так как ничего не помнит.

Ранее Пашаев заявлял, что у него есть доказательства невиновности подзащитного.