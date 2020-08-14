Портал "Работа в России" открыл раздел для переобучения потерявших работу из-за пандемии

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Раздел для переобучения граждан, потерявших работу в связи с последствиями пандемии, открыт на портале "Работа в России". Предполагается, что участниками программы до конца года станут 110 тыс. человек, сообщает пресс-служба Роструда в пятницу.

"На главной странице портала "Работа в России" можно ознакомиться с программой и ее условиями, а также записаться на обучение. Планируется, что до конца года участниками программы смогут стать 110 тыс. человек, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это работники, находящиеся под риском увольнения, выпускники образовательных учреждений, а также ищущие работу граждане. По завершении обучения участники получат "Скиллс-Паспорт" с профилем полученных профессиональных компетенций и документ о квалификации, соответствующий виду программы обучения.

"Реализация этих мероприятий позволит поддержать тех граждан, кто оказался в сложной ситуации на рынке труда в связи с коронавирусом. Они смогут бесплатно пройти дополнительное профессиональное обучение и овладеть востребованными навыками для повышения конкурентоспособности на рынке труда", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роструда Дениса Васильева.

Программа бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования реализуется Минпросвещения России, Минтрудом России, Рострудом, Рособрнадзором, союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" совместно с субъектами РФ.

Компетенции

"Всего в программе будет представлено свыше 170 профессиональных компетенций, среди них - "Машинное обучение и большие данные", "Разработка мобильных приложений", "Поварское дело" и др. По 39 компетенциям обучение будет проводиться в дистанционном формате. Слушатель сможет выбрать удобную форму обучения независимо от места проживания", - сообщили ТАСС в пресс-службе союза. Программа будет доступна во всех субъектах РФ. В каждом регионе определят уникальный перечень наиболее востребованных на рынке труда профессий и профессиональных компетенций.

Разработка программы

Как рассказала заместитель генерального директора союза по подготовке кадров, директор Академии Ворлдскиллс Светлана Крайчинская, при разработке программы был проведен анализ вакансий на рынке труда, спроса работодателей на востребованные сквозные профессиональные навыки, в том числе цифровые.

"Были составлены перечни от 4 до 93 компетенций индивидуально для каждого субъекта. Для примера: в топ-5 вошли: "Поварское дело" - его выбрали 64 региона, "Дошкольное воспитание" и "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" - они оказались востребованы в 61 регионе, "Веб-дизайн и разработка" - в 58, "Парикмахерское искусство" - в 57 регионах", - сообщила Крайчинская.

Она отметила, что в некоторых субъектах в перечень вошли профессии, которые наиболее востребованы именно в этом регионе. Так, Забайкальский край предложил обучать по компетенции "Управление экскаватором", Курская область - по компетенции "Кровельные работы по металлу".

"Великий Новгород дополнил перечень востребованных профессий сразу двумя компетенциями - "Управление фронтальным погрузчиком" и "Проектирование интерфейсов", так как, по данным регионального центра занятости, существует потребность в таких специалистах, и обучение по этим специальностям обеспечит последующее трудоустройство", - добавила Крайчинская.