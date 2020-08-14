Российские актеры и музыканты подписали открытое письмо в поддержку белорусского народа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские музыканты и актеры, среди которых лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, Noize MC, Монеточка, Варвара Шмыкова и другие, подписали открытое письмо в поддержку белорусского народа.

"Мы искренне верим в право каждого беларуса на свободные выборы. Мы обращаемся ко всем: к сотрудникам правоохранительных органов Беларуси, к журналистам, к мировому сообществу. Сейчас Беларусь нуждается в вашей и нашей общей консолидации и поддержке", - говорится в письме, опубликованном в пятницу на сайте The Village.

Среди подписавших обращение музыкантов - лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, Иван Алексеев (Noize MC), Елизавета Гырдымова (Монеточка), Максим Леонидов ("Секрет"), группа "Комсомольск", Анастасия Иванова (Гречка), Кирилл Иванов ("СБПЧ"). Также письмо подписали актеры Варвара Шмыкова, Леонид Бичевин, Филипп Авдеев, режиссеры Оксана Бычкова, Мадина Мустафина, Максим Диденко, Григорий Глянц и ряд других.

Авторы письма призывают "немедленно снять" ту "информационную блокаду, в которую погрузили жителей страны". "Необходимо честное освещение ситуации и конечно, бесконечное милосердие и сострадание именно к мирным народным просьбам о справедливости и не-лжи", - говорится в тексте. Подписавшие письмо добавляют, что осуждают и резко выступают против "милицейского насилия в отношении собственного народа".