Работники бюджетной сферы в Ульяновской области безвозмездно получат земельные участки

УЛЬЯНОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области одобрило проект закона, согласно которому работникам бюджетной сферы будут безвозмездно выделяться земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения подсобного хозяйства сроком на 6 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

"Согласно проекту закона гражданам, которые трудятся по основному месту работы в городских и сельских поселениях Ульяновской области по ряду специальностей в области здравоохранения, образования и культуры, предоставят в безвозмездное пользование земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства сроком на шесть лет. <…> По истечении пяти лет специалист получит земельный участок в собственность бесплатно, если он использует объект по назначению и проработал в течение этого периода в населенном пункте, где его получил", - отмечается в сообщении.

По данным и.о. министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константина Алексича, в настоящее время требуется 823 земельных участка для работников социальной сферы в муниципалитетах региона, не считая города Ульяновска. Из них 367 участков - для работников образования, 139 - для сотрудников культурной отрасли, 293 - для специалистов здравоохранения, 39 земельных участков - для представителей сферы градостроительной деятельности.

По мнению главного врача Старомайнской районной больницы Светланы Мордвиновой, такая мера поддержки будет способствовать не только привлечению специалистов, но и их закреплению в муниципалитетах. "Вопрос кадров для сельской местности особенно актуален в сфере здравоохранения, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Например, нашей больнице на данный момент необходимы трое сотрудников", - приводятся слова Мордвиновой в сообщении.

В дальнейшем проект закона будет рассмотрен на заседании законодательного собрания региона.