Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин открыл в Чувашии филиал своей школы

ТАСС, 14 августа. Филиал "Шахматной школы Сергея Карякина" в пятницу открылся на базе педагогического университета в Чувашии. В его открытии принял участие сам гроссмейстер, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

Ранее сообщалось о планах открыть филиал школы осенью.

"Самый молодой гроссмейстер в истории, который внесен в Книгу рекордов Гиннесса, приехал в Чувашию специально для того, чтобы принять участие в торжественном открытии филиала "Шахматной школы Сергея Карякина". Уникальная школа будет работать на базе Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Все желающие смогут обучиться здесь игре в шахматы по специальной методике, которую лично разработал Сергей Карякин", - отмечается в сообщении.

Карякин сообщил, что из-за своей занятости не сможет часто приезжать в Чувашию, но будет проводить уроки и мастер-классы для учеников своей школы с помощью видеосвязи. "Совсем недавно на Всероссийском детском первенстве по шахматам, которое проходило в Сочи, команда из Чувашии заняла первое место. И мне очень приятно, что у вас шахматы пользуются такой популярностью и занимают почетное место в числе других видов спорта", - процитировали гроссмейстера в пресс-службе администрации главы республики.

Врио главы Чувашии Олег Николаев на встрече с Карякиным отметил, что сейчас в республике шахматами занимаются более 15 тыс. детей и взрослых. С 2017 года в регионе реализуется всероссийский проект "Шахматы в школы", в котором участвуют 67 образовательных учреждений. "Выражаю вам огромную благодарность за то, что вы решили открыть у нас школу. Благодаря этому у шахматистов республики появляется хорошая возможность повысить свою квалификацию", - привели слова Николаева в пресс-службе администрации республики.

Сергей Карякин - вице-чемпион мира по шахматам, гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ, заслуженный мастер спорта России. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в мировой истории, его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Награжден Орденом "За заслуги" ІІІ степени. Член Общественной палаты Российской Федерации VI состава.