Число учащихся во вторую смену в Кировской области в 2020 году сократят на 5 тыс.

КИРОВ, 14 августа. /ТАСС/. Число школьников, обучающихся во вторую смену, сократится с началом учебного года в Кировской области на 5,3 тыс. Вторая смена сохранится в 19% школ региона, сообщила в пятницу ТАСС министр образования Кировской области Ольга Рысева.

"Вторая смена сохраняется в 87 школах Кировской области, что составляет порядка 19% от общего числа школ. По сравнению с предыдущим учебным годом во вторую смену будут обучаться на 5,3 тыс. детей меньше", - сказала она.

Ранее в региональном министерстве образования сообщали, что проблему со второй сменой в школах власти планируют решить к концу 2025 года за счет строительства учебных заведений, в том числе небольших школ. По данным министерства, в 2018-2019 учебном году в Кировской области во вторую смену учились более 24,8 тыс. школьников, или 17% от общего количества обучающихся.

По данным правительства области, с 2016 года в регионе построено шесть школ, три из них - в областном центре, одна школа в Зуевке и две школы в Шабалинском районе. В следующем году планируется начало строительства школы на 1 000 мест в микрорайоне Радужный города Кирова.