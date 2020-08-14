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Готов к труду и обороне

Стивен Сигал принял зачеты по комплексу ГТО в Костромской области

Актер и мастер боевых искусств стал гостем областной летней олимпиады в городе Шарья
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© Пресс-служба партии "За правду"

ТАСС, 14 августа. Актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал принял в пятницу зачеты по комплексу ГТО у жителей Костромской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба партии "За правду", в политсовет которой входит Сигал.

Там пояснили, что Сигал стал гостем областной летней олимпиады в городе Шарья Костромской области. На стадионе педагогического коллежа в поселке Ветлужском он вошел в бригаду судей, принимавших нормы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Каждый участник, выполнивший нормативы, получил от него значок ГТО.

"Спорт не только улучшает здоровье, но и учит быть более ответственным, сильным человеком. Человеком, который может быть ответственным гражданином и ответственным семьянином, который заботится не только о себе, но и о семье, и об обществе. Именно поэтому очень важно пропагандировать спорт в школах",- процитировала Сигала пресс-служба партии.

Партию "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, учредили на съезде в Москве 1 февраля. Партия будет участвовать в региональных выборах в сентябре в 11 регионах.

Теги
РоссияСигал, СтивенКостромская областьГТО
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