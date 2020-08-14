Более 150 госслужащих прошли обучение основам нацполитики на семинаре в КЧР

ЧЕРКЕССК, 14 августа /ТАСС/. Трехдневный окружной семинар для государственных и муниципальных служащих по реализации государственной национальной политики завершился в пятницу в Карачаево-Черкесии. Лекции и практические занятия прошли для более 150 человек из регионов СКФО, сообщил ТАСС министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков.

"Семинар проходил с 12 по 14 августа, сертификат о прохождении обучения получили 157 государственных и муниципальных служащих, представителей общественных организаций, работающих в сфере национальной политики из Ингушетии, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесии", - сказал Кумуков.

Он напомнил, что государственные и муниципальные служащие должны периодически повышать свою квалификацию в сфере государственной национальной политики для сохранения межнациональной и межконфессиональной стабильности. "Основной целью проведения семинара является повышение компетенций, разъяснение тех или иных явлений в сфере межнациональных отношений, а также овладение новыми инструментариями в деле реализации государственной национальной политики на территории субъектов СКФО", - добавил Кумуков.

Обучение прошло на базе Северо-Кавказской государственной академии в городе Черкеске. Темой семинара стало использование государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, раннее предупреждение конфликтных ситуаций и пути их разрешения. Участники обсудили особенности современной этноконфессиональной карты России и региональные практики в реализации национальной политики.

Организаторами семинара выступили Федеральное агентство по делам национальностей и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова при содействии Министерства Карачаево-Черкесии по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. Аналогичные мероприятия до конца года пройдут во всех федеральных округах России.

Проект "Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации" стартовал в 2018 году. В рамках проекта обучение пройдут 2,4 тыс. специалистов по национальной политике во всех федеральных округах страны.