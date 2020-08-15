Акция у посольства Белоруссии в Москве прошла без задержаний

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Акция у посольства Белоруссии в столице, где шестой день собираются недовольные результатом выборов президента Белоруссии и последующими действиями местных силовиков, прошла без задержаний, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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Всего у диппредставительства собралось около 300 человек. Среди них было много граждан России, пришедших поддержать белорусов.

Полиция не стала выставлять оцепление и кого-то задерживать, но просила собравшихся "не мешать проходу других граждан".

Многие вставали с плакатами в пикеты, напротив посольства сооружен мемориал с красными и белыми цветами, воздушными шарами и плакатами. Также собравшиеся выложили на земле надпись "Жыве Беларусь!" из горящих свечей. Под конец акции некоторые протестующие проскандировали "Спасибо!" полиции за корректную работу.

Сейчас у посольства остаются около 80 активистов.