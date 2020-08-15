Актриса Людмила Хитяева отмечает юбилей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Актриса Людмила Хитяева за годы творчества воплотила на экране плеяду запоминающихся женских образов, среди которых есть и казачки, и ведьма из гоголевской повести. Накануне 90-летия Хитяева раскрыла корреспонденту ТАСС секрет своего долголетия и хорошего настроения, а также рассказала о том, почему с благодарностью вспоминает съемки "Тихого Дона".

"День рождения я отмечу с группой друзей в ресторане. Это праздник, тем более юбилей. Но вообще любой юбилей - всего лишь цифры, я не заглядываю в паспорт, живу полной жизнью, работаю. Надеюсь, что я нужна людям - тому подтверждение количество писем, которые я постоянно получаю. Огромное количество людей мне звонит, к телефону не успеваю подходить", - рассказала Хитяева.

Сын артистки Павел с семьей много лет живет и работает в Таиланде. По словам Хитяевой, накануне юбилея он прислал "роскошный букет". Цветы поступают и от других близких людей, а также почитателей таланта. Актриса призналась, что чувствует себя "обласканной со всех сторон" и вовсе не ощущает лет.

"Секрет, наверное, в природе. Я родилась человеком жизнерадостным, я не люблю ныть, жаловаться, любое недомогание пресекаю. Я живу такой жизнью, которой должен жить каждый человек на земле. Я никому не завидую, не сплетничаю - этого не люблю", - поделилась она.

Школа кино

Прежде, чем попасть на съемочную площадку, Людмила Хитяева работала в Горьковском театре драмы (ныне - Нижегородский театр драмы имени Горького). Дебют актрисы в кино состоялся в 1957 году: она сыграла главную роль в картине "Екатерина Воронина" Исидора Анненского. Рекомендацию режиссеру дал писатель Анатолий Рыбаков, по чьему роману ставили фильм, - он заметил молодую артистку на подмостках. Запоминающийся образ впечатлил Сергея Герасимова, который позвал Хитяеву на роль казачки Дарьи Мелеховой в "Тихом Доне".

Образ давался ей непросто: для того, чтобы научиться достоверно причитать над убитым мужем, актрисе пришлось посетить настоящие похороны на хуторе, а для сцены самоубийства - преодолеть страх воды. До съемок плавать Хитяева не умела.

"Будучи подростком, я несколько раз тонула на Волге, поэтому немножко боялась. На "Тихом Доне" мне наняли хорошего тренера, сейчас я прекрасно плаваю. "Тихому Дону" я вдвойне благодарна за то, что я работала с таким выдающимся режиссером, как Сергей Герасимов. Это наша гордость, наша слава, недаром ВГИК назвали его именем. Это высшего интеллекта человек, удивительный режиссер. О нем у меня остались светлые и добрые воспоминания", - рассказала актриса.

Она отметила, что всегда старалась выбирать непохожие друг на друга роли. Даже если это были казачки - а их Хитяевой довелось сыграть еще четыре раза, - то с разным характером, нравом, судьбой.

"Роли все любимые, начиная с самой первой. Кино для меня - огромная школа. Я была театральной актрисой, сочетала, со съемок ездила играть спектакли в родной театр. Потом, когда Екатерина Фурцева (министр культуры СССР) мне сказала, что я должна все же выбрать, что не надо служить двум господам, я выбрала кино. Кино дает большую известность. Кто бы знал нижегородскую актрису? А кино дает широкое обозрение личности. Театр я все равно очень люблю", - поделилась собеседница агентства.

Из биографии

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева родилась 15 августа 1930 года. Ее папа работал инженером, а мама была военным врачом. В юности актриса хотела пойти по ее стопам и стать медиком, но вмешался случай - подруга попросила за компанию сходить на прослушивания. В итоге студенткой Нижегородского театрального училища стала именно Хитяева. После его окончания молодую артистку взяли в Горьковский театр драмы в Нижнем Новгороде (тогда город назывался Горький). В скором времени она была занята во многих спектаклях репертуара.

После кинематографического дебюта в "Екатерине Ворониной" и последовавшего за ним "Тихого Дона" на Хитяеву посыпались предложения: она сыграла в фильме "Кочубей" Юрия Озерова, "Поднятая целина" Александра Иванова, "Все начинается с дороги" Николая Досталя, "Евдокия" Татьяны Лиозновой, "Вечера на хуторе близ Диканьки" Александра Роу и многих других. Всего в фильмографии актрисы более 40 ролей.

За заслуги в области советского киноискусства ей присудили сначала звание Заслуженной артистки РСФСР (1965), а позже - Народной артистки РСФСР (1983). Также Хитяева получила Орден Почета (2002) за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.