В Минобрнауки заявили, что вузы вправе делать студентам скидки на платное обучение

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские вузы вправе за свой счет делать скидки на оплату обучения для студентов, получающих образование на коммерческой основе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, комментируя законопроект депутатов фракции ЛДПР о скидках на оплату обучения для студентов-платников за хорошую успеваемость.

Депутаты предлагают внести поправки в статью 101 закона "Об образовании в РФ". В частности, законопроект обязывает государственные и муниципальные вузы предоставлять скидки по оплате обучения студентам, у которых нет академических задолженностей и дисциплинарных взысканий, если они успешно прошли аттестацию за прошедший год. При этом порядок предоставления такой льготы будут устанавливать сами вузы в своих положениях.

"Вуз вправе снизить стоимость по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости за счет собственных средств. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом университета", - сообщили в пресс-службе, сославшись на часть 5 статьи 54 закона "Об образовании в РФ".

В министерстве отметили, что вуз устанавливает цены на предоставляемые образовательные услуги не ниже нормативных затрат, определенных Минобрнауки РФ.