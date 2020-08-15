Врио губернатора Камчатки доложил Мишустину о готовности школ к учебному году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов доложил в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в субботу о готовности школ в регионе к 1 сентября, а также выразил надежду на то, что эпидемиологическая ситуация позволит начать новый учебный год в очном формате.

"Могу сказать, что 294 школы, которые находятся на территории края, полностью готовы к началу учебы, очень надеемся, что будет возможность в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией начать его в традиционном, очном формате", - сказал Солодов.

По его словам, сейчас школы дополнительно оснащаются средствами дезинфекции. Солодов добавил, что на подготовку всех учебных заведений к новому учебному году в общей сложности было выделено 2 млрд рублей, которые были направлены на ремонт и дооснащение учебных заведений.

"Отдельно хочу поблагодарить, Михаил Владимирович, за решение правительства о выделении 96 млн рублей на обеспечение учеников горячим питанием. Это очень важно, поскольку 15 тысяч школьников, которые пойдут с первого по четвертый класс, с 1 сентября без исключения будут обеспечены горячим питанием", - сказал он.

По словам Солодова, готовность всех школ обеспечена, в двух заканчиваются текущие ремонты. Работы будут завершены к 18 августа.

"Стопроцентную готовность к началу учебного года мы обеспечим, и в соответствии с поручениями президента и теми задачами, которые правительство ставит, будем готовы. Уверен, что мы сможем в соответствии с санитарными требованиями и на высоком качественном уровне новый учебный год начать", - подчеркнул Солодов. "Это очень хорошая информация. Значит, фактически вы успеваете", - отреагировал Мишустин.