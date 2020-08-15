Крупнейший профсоюз Боливии объявил о прекращении забастовок до выборов

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 августа. /ТАСС/. Центральный рабочий профсоюз Боливии пообещал прекратить забастовки и акции протеста против переноса выборов до проведения голосования, назначенного на 18 октября. Об этом сообщил лидер организации Хуан Уарачи.

"Сейчас все наши товарищи, участвующие в акциях протеста, получили указание о приостановке [забастовок] до дня голосования 18 октября, чтобы гарантировать, что народ Боливии сможет реализовать свое право выбрать главу государства", - сказал он в пятницу в эфире телеканала Telesur.

При этом, по данным газеты El Deber, о своем отказе приостановить протесты, соправождающиеся перекрытием дорог, уже заявили несколько движений, объединяющих представителей коренного населения и жителей сельских районов, в департаменте Ла-Пас. "Было решено продолжить оказывать давление до тех пор, пока они [временные власти] не уйдут из дворца правительства. <...> Центральный рабочий профсоюз и Пакт единства больше не отражают нашу позицию", - приводит издание слова одного из участников собрания движений.

Протесты и забастовки начались в Боливии после того, как 23 июля председатель Высшего избирательного суда (ВИС) Боливии Сальвадор Ромеро объявил, что инстанция, выполняющая функции центризбиркома, без согласования с парламентом приняла решение перенести выборы с 6 сентября на 18 октября из-за пандемии. Экс-президент Эво Моралес и его сторонники называли решение незаконным, так как до этого законодательный орган принял закон о проведении голосования, изначально запланированного на 3 мая, до 6 сентября. По словам временных властей, из-за перекрытий дорог протестующими в больницах стали наблюдаться перебои с поставками медикаментов. В отношении Уарачи было начато расследование по делу о смерти пациентов, для лечение которых не были вовремя поставлены кислородные баллоны.

В четверг и.о. президента Боливии Жанин Аньес подписала новый закон о переносе выборов, одобренный парламентом после переговоров ВИС с профсоюзами и представителями кандидатов в президенты. Документ закрепляет 18 октября в качестве дня голосования и запрещает его новый перенос.