Мишустин поблагодарил власти Камчатки за работу и теплый прием

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова за активную работу во главе региона.

"Хочу вас в первую очередь поблагодарить за теплый прием, который оказан всей делегации правительства РФ. За эти дни на Камчатке мы много что посмотрели, были на рыбоперерабатывающем заводе, встретились с бизнесом, который достаточно активный <...> Мы также посмотрели город, посмотрели социальные учреждения, больницы. Непростая здесь ситуация, и в этом смысле я еще раз хочу вам сказать спасибо за те активные действия, которые вы предпринимаете для [преодоления] этого", - сказал Мишустин. Солодов в свою очередь признал, что в крае остаются "системные проблемы", в первую очередь связанные со здравоохранением.

Мишустин в ходе встречи поинтересовался положением дел малого и среднего предпринимательства в крае. По словам главы правительства, во время общения с молодыми предпринимателями он увидел, что у них "глаза горят" и они все являются энтузиастами своего дела.

Врио губернатора ответил, что для малого бизнеса пандемия стала серьезным испытанием, особенно в сфере туризма: падение оборота в отрасли составило до 90%, однако в этой ситуации меры поддержки, которые были оказаны как на федеральном, так и на краевом уровне, позволили сохранить стабильность.

"У нас не произошло сокращения количества малых и средних предприятий, статистика показывает, что оно даже немного выросло за период пандемии", - сказал Солодов.

Он добавил, что ситуацию внимательно отслеживают, так как могут быть отсроченные негативные эффекты, но пока что она "достаточно благоприятная". "Важно, что сейчас мы приступили в полном объеме к приему гостей - на Камчатке все гостиницы, все туры забронированы полностью. И мы надеемся, что окончание туристического сезона сложится удачно и позволит создать основу для дальнейшего роста, потому что туризм для меня - это, безусловно, один из ключевых стимулов развития, в том числе малого и среднего бизнеса", - подчеркнул врио главы региона.