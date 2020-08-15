Дегтярев присвоил имя приамурского генерал-губернатора премии за успехи в ЕГЭ

ТАСС, 15 августа. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев присвоил имя приамурского генерал-губернатора Николая Гродекова краевой премии для выпускников, которые добились высоких результатов на ЕГЭ. Об этом он сообщил в субботу в своем Telegram-канале.

Ранее премия называлась "губернаторской", что, по мнению Дегтярева, является "как минимум некорректным". Сумма денежного поощрения выпускникам, получившим 95 баллов и более, составляет 50 тыс. рублей, 100 баллов - 100 тыс. рублей. Награждение нескольких выпускников состоялось в субботу в детском центре "Созвездие".

"Премия имени Николая Ивановича Гродекова - именно так теперь будет называться краевая выплата для выпускников, которые получили высокие баллы по ЕГЭ", - написал Дегтярев.

"Мы должны больше рассказывать о выдающихся людях, которые развивали Дальний Восток. Николай Иванович Гродеков открыл десятки школ, создал кадетский корпус в Хабаровске", - добавил врио губернатора.

Николай Гродеков - приамурский губернатор, пробывший в этой должности с 1898 года по 1902 год. Известен своей литературной деятельностью - он в разное время опубликовал ряд статей военного, политического и географического содержания. Его стараниями в Хабаровске был образован Приамурский отдел Императорского русского географического общества, открыта публичная библиотека и устроен музей с богатейшими коллекциями по археологии, этнографии и фауне края.