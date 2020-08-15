Минприроды проработает мораторий по лицензиям на освоение недр на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Минприроды РФ должно проработать введение моратория на выдачу лицензий на освоение участков недр на Камчатке, чтобы не допустить нанесения вреда экологии региона. Об этом заявил на совещании по развитию экологического туризма в РФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов предложил изменить порядок выдачи лицензий при распределении участков недр в регионе.

"На Камчатке природа настолько хрупкая и настолько ценная, что мы здесь должны особый подход применять при распределении участков недр. У меня есть конкретные предложения, чтобы регион был включен на более ранних стадиях в принятие таких решений, чтобы мы могли взвесить плюсы и минусы проектов",- сказал Солодов.

Чернышенко пообещал дать соответствующие поручения Минприроды.

"Абсолютно поддерживаю. Здесь точно нужно мораторий ввести, может быть, на выдачу таких лицензий даже сейчас. Я попрошу Минприроды проработать этот вопрос. Совершенно точно нужно сейчас в рамках тех проектов экологических, которые уже стартуют, если уже и выданы были такие лицензии, их приостановить. Давайте посмотрим внимательно с Минприроды и вместе с руководством края действительно по другим критериям оценки: устойчивые инвестиции, долгосрочный прогноз",- сказал Чернышенко.

По его словам, вред окружающей среде может оказаться столь значительным, что это негативно скажется на перспективах развития туризма в регионе.

"Может так случиться, что какое-то кажущееся привлекательным месторождение испортит потом всю перспективу развития региона и будет гораздо сложнее его потом останавливать или ликвидировать [негативные последствия]" - отметил вице-премьер.