Мэрия Хабаровска сообщила о снижении числа участников несогласованных акций

ХАБАРОВСК, 15 августа. /ТАСС/. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в Хабаровске. Участие в ней принимают около 1,5 тыс. человек, что меньше, чем на прошлых мероприятиях, сообщила в субботу пресс-служба администрации города.

Участники, как и ранее, собрались на площади Ленина у здания правительства Хабаровского края, а затем, выкрикавая лозунги, пошли колонной по центральным улицам города, передает корреспондент ТАСС.

"Очередное снижение количества участников незаконной акции в поддержку арестованного экс-губернатора зафиксировано сегодня в Хабаровске - на 12:00 (05:00 мск) на площадь вышли 300-400 человек. А в шествие отправилось около полутора тысяч человек. Снижение активности населения по участию в несанкционированных акциях отмечается уже шестую неделю", - говорится в сообщении на сайте мэрии. В прошлую субботу, по данным регионального правительства, акция собрала 2,8 тыс. человек. По субботам проходят наиболее многочисленные акции.

В Хабаровском крае в связи с распространением новой коронавирусной инфекции действуют ограничения по проведению массовых и публичных мероприятий. Тем не менее несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в регионе с 11 июля, после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.