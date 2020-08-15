Индия испытывает три вакцины против коронавируса и готова их производить

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Индия проводит испытания трех вакцин против коронавирусной инфекции, уже готов план по их распространению среди граждан. Об этом заявил в субботу премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая с речью в честь национального праздника Дня независимости.

"Три вакцины находятся на разных этапах тестирования. Когда ученые дадут добро, мы уже будем готовы с планом производства. У нас есть дорожная карта того, как вакцина дойдет до каждого индийца за максимально короткий срок", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что в рамках национальной программы цифрового здравоохранения каждый гражданин Индии получит идентификационную карту здоровья (Health ID card). "Каждый индиец получит идентификационную карту здоровья. Всякий раз, когда вы посещаете врача или аптеку, это будет отмечаться в карте здоровья и отражаться в вашем профиле на общенациональном уровне. От назначения врача до рекомендованного лекарства - все будет указано в вашем профиле здоровья", - отметил Моди, выступая с балкона крепости Красный форт - своего рода делийского Кремля.

Премьер-министр поблагодарил тех, кто борется с пандемией. "От имени всей нации я хочу поблагодарить всех борцов с коронавирусом за их усилия. Всех тех работников здравоохранения, врачей и медсестер, которые неустанно трудятся, чтобы служить нации", - сказал премьер-министр.

Ранее индийские компании Zydus Cadila и Bharat Biotech сообщили, что начали первые фазы испытаний своих вакцин ZyCoV-D и COVAXIN. Кроме того, Институт сыворотки Индии заявил о начале заключительной фазы испытаний на территории страны вакцины от коронавируса Covishield, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

Индия отмечает 15 августа национальный праздник День независимости - в 1947 году в этот день ровно в полночь первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру поднял над Красным фортом в Нью-Дели национальный трехцветный флаг, символизируя уход британских колонизаторов. Празднование проходит в особых условиях, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. На церемонии в Красном форте меньше людей, чем обычно, совсем нет детей и школьников, все должны иметь маски на лицах, всех участников праздничной церемонии рассадили на расстоянии около двух метров друг от друга.