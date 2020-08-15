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МГУ стал лидером среди вузов РФ в Шанхайском рейтинге

Университет занял 93 место
Здание МГУ Bychykhin Olexandr/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание МГУ
© Bychykhin Olexandr/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова стал лидером среди российских вузов в институциональном рейтинге Academic Ranking of World Universities (ARWU), заняв 93 место. Для МГУ это хороший результат, однако за позицией университет не гонится, заявил ТАСС проректор вуза Леонид Гусев в субботу.

Компания ShanghaiRanking Consultancy представила институциональный рейтинг 15 августа 2020 года, МГУ стал лидером российской высшей школы в данном списке.

"По Шанхайскому рейтингу МГУ в топ-100, для нас это хороший результат, потому что мы представлены среди лучших вузов мира. Московский университет не гонится за позиционированием в рейтингах, мы постоянно усиливаем работу по полноценному развитию университета, как образовательной составляющей, так и научной. Как следствие, это уверенные позиции Московского университета в мировых рейтингах", - сказал Гусев.

При составлении списка используются критерии: число лауреатов Нобелевской или Филдсовской премий среди выпускников и сотрудников, число высокоцитируемых исследователей, число статей, опубликованных в журналах Nature и Science, число статей, проиндексированных в Science Citation Index - Expanded и Social Sciences Citation Index, взвешенный показатель предыдущих индикаторов в расчете на одного сотрудника университета.

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