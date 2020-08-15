Из России в Абхазию начал курсировать новый туристический ретро-поезд

СОЧИ, 15 августа. /ТАСС/. Туристический ретро-поезд с субботы начал курсировать из Туапсе в Гагру по популярным Черноморским курортам. Первые пассажиры уже прибыли в Сочи, сообщает корреспондент ТАСС с Центрального вокзала Сочи.

Новый туристический поезд сообщением Туапсе - Сочи - Гагра начал курсировать с 15 августа. В его составе отреставрированный локомотив, купейные и плацкартные вагоны, оформленные в стилистике 1970-1980 годов. По прибытии в Гагру туристы смогут совершить экскурсию на озеро Рица, дачу Сталина и к другим достопримечательностям Абхазии и отправиться обратно на том же поезде. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер.

"Туристы смогут из России спокойно переезжать в Абхазию для своих туристических путешествий. Мы его назвали "туристический". Поезд вмещает 400 человек, уже на первый рейс продано больше 200 билетов", - рассказал журналистам на перроне перед отправкой поезда заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

Комфорт для туристов

Вагоны поезда полностью соответствуют всем современным требованиям. В каждом из них есть кондиционеры, биотуалеты и розетки. В пути пассажирам предоставлен доступ к мультимедийному порталу с информацией о курортах Черноморского побережья. В меню вагона-ресторана включены блюда русской и абхазской кухни.

"Поезд стилизован в фирменном стиле. В нем четыре класса обслуживания, два вагона-ресторана. Современные вагоны, в которых мы сделали хороший ремонт, все необходимое для пассажиров в пути следования. Мы понимали, что на Черноморском побережье самое главное - это постоянная работа наших туалетных комнат и кондиционеров, поэтому вагоны дополнительно оборудованы дизель-генераторными установками для того, чтобы во время стоянок эти устройства не отключались, как это было в старых вагонах, которые мы сейчас заменяем", - отметил Пегов.

Расписание

Из Сочи состав отправляется по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 08:00 и прибывает в Гагру в 11:30. Из Гагры - по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:00, прибывая в Сочи в 22:25. Также один раз в неделю поезд будет ходить по укороченному маршруту - между Гагрой и Сочи.

"Абхазия будет развиваться как туристическая страна, и мы сделаем все возможное, чтобы туристы отдыхали с комфортом. Пассажиры не будут выходить на границе, их будут просто досматривать и все", - сказал журналистам начальник Абхазской железной дороги Мирон Агрба.

С 1 августа были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы. Ранее из-за пандемии коронавируса на границе действовали ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. С 7 августа возобновилось железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией.

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