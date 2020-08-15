Туристический поток в Сочи достиг 1,5 млн человек

СОЧИ, 15 августа. /ТАСС/. Город-курорт Сочи с начала туристического сезона в 2020 году принял около 1,5 млн туристов, загрузка многих средств размещения составляет 100%, сообщил журналистам мэр города Алексей Копайгородский в субботу.

Из-за пандемии коронавируса в этом году летний туристический сезон начался в Сочи, как и на остальных курортах Краснодарского края, позднее. Первые туристы смогли приехать 1 июня, когда возобновили свою работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Режим карантина, который действовал с 31 марта, сняли только 21 июня, и на Кубань начали активно приезжать туристы.

"С открытия границы, открытия режима мы видим, что на территорию нашего города прибыло более 1,5 млн человек. Мы видим, что пик нагрузки достиг своего апогея, у нас 100% загрузка нашего города", - сказал Копайгородский.

По данным мэрии, в целом, по уровню загрузки средства размещения Сочи уже вышли на пиковые показатели прошлого года. Кроме того, растет спрос на туры и путевки на "бархатный" сезон. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то стабильную загрузку в Сочи ожидают и в межсезонье, и в зимний сезон, причем в дни новогодних праздников ожидается максимальная загрузка горного кластера.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, общий турпоток Краснодарского края составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. В текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.