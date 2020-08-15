В Минпросвещения считают, что нельзя изымать детей из семьи из-за плохого ремонта

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ взяло на контроль ситуацию с москвичкой Мариной Волхонской, которую органы опеки заставили отдать детей в социальный центр из-за беспорядка в доме. В министерстве назвали изъятие детей из семьи крайней мерой, а плохой ремонт не может служить для этого причиной, сказали в субботу ТАСС в пресс-службе ведомства со ссылкой на замминистра просвещения Дениса Грибова.

Ранее в СМИ появилась информация, что органы опеки заставили жительницу столицы Марину Волхонскую отдать своих четырех детей в социальный центр из-за беспорядка в доме. Спустя полгода против нее подали иск об ограничении в родительских правах.

"Случаи нарушений прав и законных интересов детей находятся на постоянном контроле Минпросвещения России. В данной ситуации мы находимся в тесном контакте с органами опеки города Москвы. Подчеркну, изъятие детей из семьи в рамках всех действующих законодательных норм - крайняя мера, допустимая к применению в случаях реальной угрозы жизни ребенка. А вот что якобы не качественно сделанный ремонт является основанием для изъятия детей, - это полный бред. Если есть другие основания, то нужно все всегда детально взвешивать, анализировать, получать неопровержимые подтверждения", - заявил Грибов.

По его словам, министерство намерено детально разобраться в ситуации.

"Здесь нужно четко понять зону ответственности органов опеки и других и рассмотреть ситуацию в первую очередь со стороны семьи. Все подобные случаи должны разрешаться с максимальным учетом интересов детей", - добавил замминистра просвещения.

Грибов отметил, что все органы опеки и попечительства обязаны осуществлять свою работу в тесном взаимодействии с населением, общественными организациями.

"Мы не должны уходить от этих принципов и принимать решение только с опорой на интересы детей и с позиции сохранения и защиты института семьи" - добавил Грибов.