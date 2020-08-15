В Кировской области с сентября всех учеников начальных классов обеспечат горячим питанием

КИРОВ, 15 августа. /ТАСС/. Горячим питанием с 1 сентября обеспечат всех учеников начальных классов Кировской области, это около 60 тыс. человек, сообщила в субботу ТАСС министр образования региона Ольга Рысева.

"Система образования Кировской области на 100% готова к организации бесплатного горячего питания школьников во всех образовательных организациях. В соответствии с готовностью регион вошел в число получателей субсидии федерального бюджета в полном объеме. С 1 сентября все школы организуют горячее питание для учащихся с 1-го по 4-й классы - это порядка 60 тысяч детей", - сказала Ольга Рысева.

По данным министерства, в течение нескольких месяцев в части общеобразовательных организаций, в том числе и сельских малокомплектных, проводили капитальный ремонт пищеблоков, меняли окна и обновляли оборудование. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что даже если в начальных классах образовательной организации обучается всего один ребенок, с 1 сентября текущего года он будет обеспечен бесплатным горячим питанием в соответствии с поручением президента", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства региона Дмитрия Курдюмова. По словам Рысевой, министерством разработан единый региональный стандарт горячего питания и типовое меню, которые направлены в муниципалитеты. Министр уточнила, что средства федеральной субсидии выделяются не на одного ребенка, а на организацию питания этого ребенка в школе в учебные дни, поэтому, денежная компенсация за дни отсутствия ребенка в школе не предусмотрена.

Президент Владимир Путин в январе в послании Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начнут с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.