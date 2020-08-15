Академия спортивного и социального развития детей и молодежи откроется в сентябре в СОГУ

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Северо-Осетинский госуниверситет им. К. Л. Хетугарова (СОГУ) в новом учебном году запускает Академию спортивного и социального развития детей и молодежи для проведения бесплатных занятий в секциях футбола и баскетбола для детей из малоимущих семей. Об этом ТАСС в субботу рассказал проректор по воспитательной работе и социальной политике СОГУ Батраз Гудиев.

"Мы с этого учебного года запускаем Академию спортивного и социального развития детей и молодежи, в рамках которой дети из малоимущих семей смогут бесплатно заниматься футболом и баскетболом. Набор уже открыт. Мы набираем по 20 мальчиков и 20 девочек на каждый вид спорта", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, футболом смогут заниматься дети от 8 до 9 лет, а баскетболом - от 13 до 14 лет. Тренировки начнутся 7 сентября. Они будут проходить на территории стадиона "Динамо" и в спортивном зале вуза. Гудиев подчеркнул, что физическая подготовка и спортивные таланты не играют роли.

"В республике много спортивных площадок, где можно заниматься футболом и баскетболом, но это не бесплатно. Идея создания Академии появилась у ректора СОГУ Алана Огоева более полугода назад, несколько месяцев мы занимались подготовкой к открытию, а также подготовкой тренеров", - сказал Гудиев.

Занятия с детьми будут проводить известные тренеры как привлеченные, так и те, кто работает в СОГУ.