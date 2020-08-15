В Москве число выздоровевших после коронавируса превысило 196 тыс.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. В Москве число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 1 275 и составило 196 098. Об этом сообщила в субботу журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 275 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 196 098", - сказала она.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнила Ракова. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации.

Вылечившимся после коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. "Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00", - добавила Ракова.