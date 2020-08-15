{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 32 млн

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остается 229 391 человек

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности более 32 млн тестов на коронавирус, сообщила в субботу пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 32,2 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 318 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 229 391 человек.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 912 823 случая заражения, выздоровели 722 964 человека, умерли 15 498. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Москалькова заявила о необходимости прописать права людей в карантинных обсерваторах
По словам омбудсмена, нужно учесть, в частности, нормы питания и связь с внешним миром людей, помещенных в места обсервации на карантин
Читать полностью