Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 32 млн

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности более 32 млн тестов на коронавирус, сообщила в субботу пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 32,2 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 318 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 229 391 человек.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 912 823 случая заражения, выздоровели 722 964 человека, умерли 15 498. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.