Москалькова предложила создавать систему судебных залов в российских СИЗО

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на фоне проблем с вывозом заключенных в суды во время пандемии коронавирусной инфекции предложила создавать систему судебных залов в российских СИЗО. Об этом омбудсмен сообщила журналистам.

"Вопросы уголовно-процессуального права в этой системе высветились совершенно особым образом: транспортировка к суду и обратно выявила необходимость развития системы судебных залов в СИЗО с тем, чтобы людей не вывозить на рассмотрение вопросов, например, о продлении срока содержания под стражей", - сказала Москалькова.

Также она обозначила проблемы с получением посылок. Посылки, по ее словам, были ограничены в период пандемии, а сумма, которой может пользоваться человек под стражей для закупок из магазина, осталась прежней. "И много таких нюансов было выявлено для лиц, которые находятся в местах лишения свободы", - сказала Москалькова.

Москалькова рассказала, что в аппарате уполномоченного завершается работа по подготовке тематического доклада "Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции". По ее словам, один из блоков доклада связан с людьми, которые оказались в местах лишения свободы, в следственных изоляторах.

В конце марта Федеральная служба исполнения наказаний сообщала о приостановке вывоза заключенных в суды Москвы и на следственные действия из столичных СИЗО из-за пандемии.