Москалькова заявила о необходимости прописать права людей в карантинных обсерваторах

"У нас образовалась особая совершенно категория учреждений, куда люди размещались на карантин. Их права в принципе нигде не прописаны, но вместе с тем им нельзя выходить за территорию этого учреждения. Тех, кто прилетал из-за рубежа, размещали на карантин, и этих людей было много, несколько тысяч. Мы должны на будущее понимать, что эти обсерваторы должны получить какой-то статус: какие нормы питания, а если у них [людей в обсерваторах] нет денег, за их счет или за счет государства они проходят обсервацию, какая у них связь с внешним миром", - сказала Москалькова журналистам, презентуя свой тематический доклад "Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".

Она добавила, что работа над докладом сейчас завершается и что в нем будут затронуты все аспекты защиты прав человека в условиях пандемии коронавируса. По словам омбудсмена, речь, в частности, идет о вопросах, связанных с защитой трудовых прав.