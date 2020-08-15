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В Крыму за сутки зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 с начала пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Коронавирус нового типа в Крыму за сутки подтвердился у 51 человека, это максимальный прирост с начала пандемии. Об этом говорится в сообщении главы региона Сергея Аксенова, опубликованном в субботу на его странице во "ВКонтакте".

"За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 - при скрининге здорового населения", - написал Аксенов.

Ранее наибольшее число заразившихся коронавирусом - 48 человек - было зафиксировано 10 августа.

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