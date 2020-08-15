МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Белорусские пограничники не впустили в страну двух граждан Польши, которые прибыли в Минск "с подозрительным багажом" и не могли внятно объяснить цели своего визита. Об этом сообщили в субботу в Госпогранкомитете республики.

"Вечером 13 августа в пункте пропуска Национальный аэропорт "Минск" на рейсе, прибывшем в белорусскую столицу из Варшавы, пограничниками выявлены двое граждан Польши с подозрительным багажом. В результате проведенного разбирательства на основании закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь" гражданам Республики Польша отказано во въезде в нашу страну", - говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете добавили, что по прибытии в минский аэропорт граждане Польши заявили, что профессионально занимаются альпинизмом, приехали в Белоруссию исключительно в туристических целях и за происходящими в республике событиями не следили. "Эту версию опровергают обнаруженные в ходе осмотра смартфона одного из поляков скриншоты известного вбросами недостоверной информации деструктивного Telegram-канала", - отметили в комитете. Также, по информации ведомства, у них был обнаружен список белорусских городов, в которых фиксируются протестные настроения и несанкционированные митинги, а также контакты правозащитников и райотделов милиции.

По данным пограничников, у граждан Польши была с собой дорогостоящая профессиональная фото- и видеоаппаратура, видеокамеры GoPro, квадрокоптер с возможностью фото- и видеосъемки, профессиональные микрофоны, большое количество электронных накопителей, ноутбуки, палатки и спальные мешки. "Место своего проживания в Минске молодые люди подтвердить документально не смогли", - заявили в комитете. Сообщается, что граждане Польши были отправлены в Варшаву ближайшим рейсом.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.