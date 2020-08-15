Москалькова просит посла РФ в Белоруссии сообщить о судьбе задержанного Артема Важенкова

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева сообщить о причинах задержания и условиях содержания россиянина Артема Важенкова и других российских граждан, задержанных в Белоруссии. Об этом говорится в обращении омбудсмена, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Москалькова отмечает, что в ее адрес поступают обращения о судьбе россиян, задержанных на территории Белоруссии в августе 2020 года, в том числе Артема Важенкова, прибывшего в Белоруссию для наблюдения за проведением выборов.

"Прошу вас, уважаемый Дмитрий Федорович, сообщить об основаниях применения к российским гражданам мер процессуального принуждения, их процессуальном статусе, месте нахождения, условиях содержания под стражей", - говорится в обращении.

Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова. Сообщалось, что они находятся в статусе подозреваемых по делу об участии в массовых беспорядках.