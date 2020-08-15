В России за сутки выявили 5 061 случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 061, общее количество инфицированных достигло 917 884. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост 14 дней не превышает 0,6%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском автономном округе (0,0%), Московской области (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Москве (0,3%), Республике Тыва (0,3%), Кабардино-Балкарской Республике (0,3%), Смоленской области (0,3%), Карачаево-Черкесской Республике (0,3%), Забайкальском крае (0,3%), Чеченской республике (0,3%), Курской области (0,3%)

В частности, новые 695 случаев выявлены в Москве, 162 - в Санкт-Петербурге, 158 - в Свердловской области, 153 - в Московской области, 128 - в Ростовской области.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 172 856 человек.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 447, всего уже выздоровели 729 411 человек.

Доля выписанных пациентов составляет 79,5% от общего числа заразившихся коронавирусом в стране.

В частности, за сутки были выписаны 1 275 пациентов в Москве, 215 - в Нижегородской области, 209 - в Ханты-Мансийском АО, 186 - в Республике Башкортостан, 184 - в Ростовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 119 против 114 днем ранее, всего умерли 15 617 человек, что составляет 1,7% от всех заразившихся коронавирусом.

За сутки было зарегистрировано 20 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 12 - в Москве, 7 - в Архангельской области, 6 - в Ростовской области, по 5 - в Свердловской и Омской областях, еще в 34 регионах число умерших не превышало 4.