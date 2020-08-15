Глава католической церкви Белоруссии указал на необходимость диалога властей и общества

"Во имя такого необходимого мира в нашем отечестве и национального согласия я обращаюсь к государственным властям Республики Беларусь с призывом начать конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и незамедлительно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан", - говорится в обращении Кондрусевича к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, опубликованном в субботу на портале католической церкви страны.

В пятницу митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Белоруссии обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие в стране, а жителям республики пожелал мира.

Президентские выборы в республике состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты волеизъявления. Сразу после подведения первых итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения со стражами порядка, митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. МВД в пятницу сообщило, что свыше 2 тысяч задержанных в предыдущие дни во время акций протеста отпущены, процесс освобождения продолжается.