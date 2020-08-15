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ОНФ готов заплатить долг за газ для Вечного огня в Рыбинске Ярославской области

Размер долга составляет 140 тыс. рублей

ТАСС, 15 августа. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснили, что в Рыбинске возник долг за поставку газа для Вечного огня и готовы оплатить требуемую сумму. Об этом сообщила ТАСС в субботу пресс-служба движения.

"Как выяснили активисты Народного фронта, компания "Газпром межрегионгаз Ярославль" направила в городскую администрацию письмо с требованием оплатить поставку газа для мемориала Победы на сумму 140,6 тыс. рублей. Депутаты муниципального совета не согласились с требованиями компании и исключили эту строку из расходной части бюджета, поскольку, по их мнению, компания должна поставлять газ для мемориала бесплатно. Договор между "Газпром межрегионгаз Ярославль" и администрацией не заключен. Поставки газа могут быть остановлены", - говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артема Бичаева, активисты ОНФ со всей страны заявили о готовности погасить задоженность. "Мы не можем остаться в стороне и готовы найти средства, чтобы Вечный огонь не погас никогда", - добавил он.

"Вечный огонь символизирует память о погибших в годы войны. Это культовое место для жителей нашей страны. Мы должны беречь мемориалы так, чтобы все, кто приезжает к нам из других стран, понимали, что для нас это - святое место и точно не повод для финансовых споров", - подчеркнул Бичаев.

Теги
РоссияЯрославская область
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