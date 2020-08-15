Рекомендации от профессионалов бегового спорта появились в проекте #Москвастобой

ТАСС, 15 августа. Беговые лайфхаки и маршруты по столице от профессионалов спорта появились в проекте #Москвастобой в разделе "Бег". Об этом в субботу сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Раздел "Бег" медиаплатформы столичного Комитета по туризму москвастобой.рф пополнился новыми сюжетами - о месте спорта в своей жизни, беговых лайфхаках и интересных маршрутах по столице рассказали представители бегового сообщества. Кроме того, в рубрике появились новые авторские маршруты", - говорится в сообщении.

Так, своим опытом в беговом спорте поделились как профессионалы, так и любители, для которых бег стал неотъемлемой частью жизни. В частности, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он занимается легкой атлетикой с 14 лет, регулярно участвует в марафонах и называет бег своим основным видом спорта. А также генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, который в марте 2015 года принял участие в одном из 20 самых экстремальных забегов мира - Байкальском ледовом марафоне, где занял второе место в своей возрастной категории.

Кроме этого, своими идеями и беговыми лайфхаками поделились фитнес-тренер, чемпионка соревнований по бодибилдингу Виктория Киселева, фронтраннер компании ASICS Екатерина Башмакова, спортивный фотограф Екатерина Зыкова, IT-специалист Людмила Васютина и тренер Nike run club Мария Лыжина.

На медиаплатформе #Москвастобой в разделе "Бег" также можно найти авторские маршруты от беговых столичных клубов и тренеров.

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным Комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Посетителям сайта доступно более 500 видеоматериалов.