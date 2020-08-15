Количество безнадзорных животных на улицах столицы уменьшилось на 25% с начала 2020 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. безнадзорных животных попали в московские приюты с начала года, их количество снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

"В третью субботу августа во всем мире традиционно отмечают Международный день бездомных животных. Москва встречает этот праздник положительной динамикой - на столичных улицах безнадзорных животных становится все меньше. Об этом свидетельствует статистика по отлову. Так, с начала года и до середины августа в этом году в приюты по отлову попали более 1,5 тыс. животных, а за аналогичный период прошлого года - около 2 тыс.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим самоизоляции не повлиял на отлов животных, он проводился в штатном режиме.

Москвичи даже в период пандемии продолжали забирать животных домой. Так, с апреля по июнь новый дом обрели 380 животных. Всего с начала 2020 года было пристроено более 1,7 тыс. кошек и собак, говорится в сообщении.

"С апреля по июнь использовалась онлайн-система, которая дала возможность потенциальным хозяевам приютить питомца, не выходя из дома. Тогда жители столицы выбирали животных, находясь в своих квартирах, при помощи онлайн-каталогов. Они доступны горожанам и сейчас, также по-прежнему можно пройти собеседование с куратором удаленно", - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день в 13 городских приютах содержится более 16,5 тыс. кошек и собак. Учреждения построены и функционируют за счет бюджетных средств.