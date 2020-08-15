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Пандемия COVID-19
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В России началось производство вакцины от коронавируса

Речь идет о вакцине, разработанной центром имени Гамалеи
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Производство вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, началось в России. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе Минздрава.

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"Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

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