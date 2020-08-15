Родители смогут принять участие в составлении школьного меню

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года будут обеспечены учащиеся начальных классов российских школ, при этом в составлении меню могут участвовать и родители учеников, говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения РФ.

"Родители могут участвовать в составлении школьного меню. Для этого им необходимо подать свою кандидатуру для включения в состав комиссии по разработке школьного меню: к руководителю образовательной организации, если школа самостоятельно организует питание учащихся; к оператору питания, если организацию питания осуществляет сторонняя организация", - говорится в сообщении.

Учащиеся будут обеспечены одноразовым горячим питанием в зависимости от режима обучения, добавили в министерстве. Так, дети, обучающиеся в первую смену, получат бесплатный горячий завтрак, а ребята, обучающиеся во вторую смену, - бесплатный горячий обед. Горячее питание получат все учащиеся 1-4-х классов, включая льготные категории. Для этого родителям нужно написать заявление.

"У регионов появляются возможности и необходимые инструменты для того, чтобы при формировании меню учитывать нужды детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также запросы тех, кто нуждается в диетическом питании. Кроме того, меню школьного питания может также учитывать национальные, конфессиональные и местные особенности питания населения", - добавили в Минпросвещения РФ.

Находящиеся на домашнем обучении получат бесплатные сухие пайки либо денежную компенсацию в соответствии с законодательством субъектов РФ.

Президент Владимир Путин в январе в послании Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начнут с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.