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Пандемия COVID-19

В Еврейской АО с 17 августа возобновят работу бассейны и бани

Сотрудники и посетители заведений должны будут соблюдать все методические рекомендации Роспотребнадзора

ТАСС, 15 августа. Бассейны, бани и сауны, которые были закрыты в Еврейской автономной области (ЕАО) после введения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, возобновят работу с понедельника, 17 августа, сообщает субботу пресс-служба правительства региона.

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"С 17 августа бассейны, бани и сауны могут начать работу при условии соблюдения всех методических рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. На оперативном штабе также было решено режим ограничительных мероприятий продлить до 31 августа.

Режим повышенной готовности в Еврейской АО из-за коронавируса ввели в феврале 2020 года. В середине июня власти региона начали вводить послабления - открылись непродовольственные магазины, жителям разрешили гулять и заниматься спортом на улице.

В регионе выявлено 576 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 511 выздоровели, восемь умерли.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьПандемия COVID-19
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