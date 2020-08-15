Более 49,3 тыс. человек вылечились после коронавирусной инфекции в Подмосковье

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Московской области выросло еще на 156 и достигло 49 381. Об этом сообщил в субботу региональный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

"В Московской области еще 156 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 49 381 заболевшего", - говорится в сообщении.

Среди субъектов РФ Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся, однако в области, как и в столице, ситуация улучшилась, свидетельствует статистика.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 21,1 млн человек, свыше 764 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 917 884 случая заражения, выздоровели 729 411 человек, умерли 15 617. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.