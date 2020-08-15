Лосось стадами и извержения вулканов. Мишустину рассказали, что вернет Камчатке романтику

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин завершил рабочую программу на Камчатке общением с активистами края и с врио губернатора Владимиром Солодовым. А его заместитель Дмитрий Чернышенко, ответственный за внутренний туризм в стране, тем временем отправился к термальным источникам в туристическом селе Паратунка. И если вице-премьер погрузился в вопросы привлекательности региона для туристов и его месте в новом нацпроекте, Мишустин смотрел масштабнее - как вернуть в регион наследников его первооткрывателей. О том, почему вулканологи поднимают тост "за извержение" и чем опасны воздушные шарики, разбирался корреспондент портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

Регенеративная экономика и лосось

Местные и федеральные власти не первый год задаются вопросом, как привлечь в регион людей. Самая известная форма поддержки - программа "Дальневосточный гектар". С начала года, сообщали местные власти, заявление на получение земли подали порядка 120 человек. Другая программа - по дальневосточной ипотеке - до конца 2024 года действует по нацпроекту "Демография" и предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья на Дальнем Востоке. Льготную ипотеку могут получить молодые семьи из региона, и те, кто строит дом на земельном участке, полученном по "Дальневосточному гектару".

Тем не менее приток молодежи на Камчатку сократился. Если в 1970-х годах, напомнил Мишустин на встрече с общественниками, на полуострове проживало более 400 тыс. человек и из них около 30% - молодежь, то сейчас молодых людей только около 60 тыс. "Глубинная причина того, что сюда не так много людей приезжают, конечно, не только в льготах, в деньгах, а именно в качестве жизни. Мы это точно понимаем", - заверил Мишустин. И призвал вернуть "былую романтику" в сердца людей - ту романтику, которая привлекла на Камчатку их дедушек и бабушек.

Молодежь - "капризная штука", предположил ученый, учредитель ООО "Сиасам" Сергей Самойленко. Он основал на полуострове частный музей-вулканариум и активно популяризирует вулканы и прочие прелести Камчатки. Ученый убежден, что просто приезжать и жить на полуострове молодым людям неинтересно и предложил занятие в масштабах "не только Камчатки, но и всего мира". "Камчатка может стать полигоном для отработки природосообразных технологий, для отработки того, что называется "регенеративная экономика", - считает Самойленко. Концентрировать знания, собранные на полигоне, должен научно-образовательный центр, который образует "горизонтальный срез по самым интересным, новым технологиям, по тому, каким образом можно сохранить и развить". Например, как сохранить лососей.

Мишустина заинтересовал вопрос лингвистического определения совокупности лососевых: "Вы интересно рассказываете. Когда человек - профессионал, его можно заслушиваться, но некоторые слова вызывают у меня вопросы. Например, когда вы сказали о стаде лососевых, я хотел спросить, правильно говорить "стадо" или "косяк"?

"Правильно говорить "популяция", - сообщил Самойленко. Популяция состоит из "стад", а они уже "делятся на прочие".

Профессиональная деформация и скидки для "своих"

У ученых, как оказалось, также особое отношение к вулканам. "У вулканологов есть тост: "Да пошлет нам бог кошмарные извержения". Это такая профессиональная деформация. Нам чем грандиознее, тем лучше", - склонял премьера к поддержке своего проекта Самойленко. Помощь была нужна финансовая и общественная, через включение в попечительский совет центра представителей правительства.

По замыслу ученого, в центр будут приезжать тысячи специалистов, "проворачиваться", заражаться идеями на сессиях, конференциях и форумах, а потом их будут "отпускать обратно в океан".

"Людей в океан?" - удивился Мишустин. "В океан жизни и экономики", - уточнил ученый. "Как у Беляева, классика", - пробормотал премьер. Правда, имел ли ввиду Мишустин героев "Последнего человека из Антлантиды" советского писателя-фантаста Александра Беляева, которые в океане утонули, или "Человека-амфибию", который уплыл, оставалось только гадать. Но проект глава кабмина поддержал, пообещал оказать поддержку в формировании попечительского совета и отметил, что уже и земельный участок под центр "обнаружился": "Я сам бы точно его посетил. Особенно после того, что вы сказали. Это завораживает".

Слияние с природой

Заместитель Мишустина Чернышенко также встретился с общественниками. О судьбе экологического туризма говорили не в стенах кабинета, а на деревянной веранде эко-отеля "Лагуна", стоящего у озер и лечебных источников края, а вице-премьер даже был одет почти неотличимо от лесника, готового провести туристов по экотропам.

Чернышенко начал с главного. Уже на следующей неделе стартует программа частичной компенсации расходов российских туристов на покупку туров по России, а в понедельник, 17 августа, правительство рассмотрит первую версию паспорта нового нацпроекта по туризму. По его словам, экотуризм сегодня составляет четверть "в общем пироге" затрат на туризм, при этом ежегодный прирост экотуристов в мире составляет до 30%. "В новом национальном проекте по туризму экотуризм займет свое достойное место, и мы считаем, что он будет его локомотивом", - сообщил вице-премьер. До сих пор задачи формирования экологических маршрутов для туристов находились в ведении нацпроекта "Экология".

Туристические объекты Дальнего Востока непременно нужно в новый документ включить, отметил вице-премьер, "они там займут достойное место". Участники совещания обозначили препятствия - от законодательных до транспортных. Они мешают российскому туристу оценить эти объекты. До заповедников и особо охраняемых территорий региона попросту тяжело добраться, констатировал врио губернатора края Владимир Солодов. И предложил запустить в регионе пилотный проект по развитию малой авиации, а также упростить авиационное законодательство. Замглавы Минтранса Алексей Семенов согласился с необходимостью развития малой авиации, в том числе с использованием вертолетов.

О вертолетах говорили и общественники на встрече с Мишустиным. Генеральный директор частной вертолетной компании "Витязь-Аэро" Виктор Сиротин сообщил, что на Камчатке почти самый высокий коэффициент использования авиации в стране, а парк воздушных судов при этом устарел. Мишустин согласился: "Мы смотрели, срок службы вертолетов достаточно большой, под 40 лет". И согласился с необходимостью обновления парка: "Нас интересует безопасность полетов, это самое важное".

Однако обновление инфраструктуры для туристов не должно вредить природе, говорили на совещании у Чернышенко. Строительство новых дорог и портов должно идти при строжайшем соблюдении природоохранных норм. Но как оказалось, самый большой вред природе Камчатки наносят воздушные шарики. Солодов сообщил, что именно они являются одним из наиболее вредных предметов для птиц и приводят к их массовой гибели. На Камчатке подумывают отказаться от них вообще. "Сейчас прорабатываем массовые экологические практики. Например, отказаться от использования воздушных шариков вообще на Камчатке, ввести мораторий на них", - сообщил губернатор.