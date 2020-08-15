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Полиция проверит видеоролик из Сочи, где мужчина держит за ногу младенца вниз головой

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором мужчина держит за ногу вниз головой младенца и посвистывает, а затем он перебрасывает малыша из одной руки в другую и демонстрирует ребенка на камеру

СОЧИ, 15 августа. /ТАСС/. Сочинские полицейские начали проверку после появления в сети видеоролика, где мужчина держит за ногу младенца вниз головой. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"По факту выхода видеоролика сотрудники полиции проводят проверку", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что о результатах проверки СМИ сообщат дополнительно.

В соцсетях ранее распространили видеоролик, в котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу вниз головой младенца и посвистывает. Затем он перебрасывает малыша из одной руки в другую, демонстрирует ребенка на камеру.

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