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Более 3 тыс. га около ЛЭП в Подмосковье расчистили от деревьев с начала 2020 года

Основной объем работ по расчистке запланирован в городских округах Богородский, Можайский, Пушкинский, Дмитровский, Талдомский, Серпухов, Чехов, Шатура

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Подмосковные энергетики с начала нынешнего года расчистили от древесно-кустарниковой растительности свыше 3 тыс. га просек, которые расположены около воздушных линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

"С начала года силами "Россети Московский регион" и "Мособлэнерго" от древесно-кустарниковой растительности расчищено порядка 3144 га просек, расположенных вблизи воздушных линий электропередачи на территории Московской области. Расчистка проводится в соответствии с планом, утвержденным компаниями. Объемы работ выполнены более чем на 60%. До конца года планируется расчистить около 2561 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас основной объем работ по расчистке от древесно-кустарниковой растительности запланирован в городских округах Богородский, Можайский, Пушкинский, Дмитровский, Талдомский, Серпухов, Чехов, Шатура.

В период действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса работы по очистке просек около ЛЭП от деревьев выполнялись в соответствии с графиком. Очистка необходима для предупреждения случаев падения деревьев, в том числе на линии электропередачи.

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