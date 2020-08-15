В Дагестане открыли первый пляж для инвалидов-колясочников

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Первый пляж для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, пользующихся инвалидной коляской, открыли в Дагестане недалеко от Махачкалы. Проект "Доступный пляж" реализован при поддержке Фонда президентских грантов, сообщил ТАСС в субботу руководитель проекта Магомед Омаров.

В феврале проект "Доступный пляж", предполагающий обустройство пляжа для инвалидов-колясочников на побережье Каспийского моря на окраине Махачкалы, стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Сумма гранта составила 955,3 тыс. рублей.

"Как и планировалось, все построили, проложили дорожки, сделали место отдыха, раздевалки, туалет, купили две специальные коляски - одна коляска стоит 240 тыс. рублей, и бюджет проекта не позволял приобрести больше. Сейчас мы принимаем людей, но не массово - из-за ситуации с коронавирусной инфекцией люди пока опасаются приходить. Сейчас принимаем по два-три человека", - рассказал Омаров, добавив, что на пляже соблюдаются все необходимые меры эпидемиологической безопасности.

Посещение пляжа бесплатное, одновременно его могут посещать до шести человек. В перспективе проект планируется расширить, рассматривается возможность создания подобных пляжей в других городах Дагестана.

"Мы уже подготовили несколько проектов на расширение, приобретение дополнительных колясок. Планируем построить аналогичный пляж в Дербенте, надеемся, что нас поддержит руководство города. Если не получится, то хотим купить еще две коляски, арендовать транспорт и два раза в неделю возить людей в Избербаш и Дербент", - пояснил собеседник агентства.

По данным инициаторов проекта, в Дагестане по состоянию на 2019 год проживали около 10 тыс. инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, около 1,5 тыс. из них живут в Махачкале, Каспийске и близлежащих к ним населенных пунктах.