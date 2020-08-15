В петербургском Политехе появилось граффити с изображением нобелевского лауреата Алферова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Большое граффити с изображением нобелевского лауреата, академика Жореса Алферова (1930-2019) появилось на территории Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), где работал ученый. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе СПбПУ.

"[Выпускник Политеха, уличный художник] Василий Цветков завершил граффити Жореса Алферова", - сообщила собеседница агентства.

Как рассказывали ранее в пресс-службе, на территории вуза уже изображены нобелевские лауреаты Петр Капица и Николай Семенов. Ранее Василий Цветков также нарисовал портрет главного конструктора танка Т-34 Михаила Кошкина на стене одного из объектов СПбПУ.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком. В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы. В 2001 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило Алферову звание Почетного гражданина города. Алферов умер в ночь на 2 марта 2019 года на 89-м году жизни.