В Татарстане с 17 августа разрешат открыть театры и кинозалы

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о переходе на третий этап снятия ограничений, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса. Так, с 17 августа в республике возобновить работу смогут театры и кинотеатры, цирк, концертные залы и аквапарки, разрешается проведение различных мероприятий, но с ограничением по числу посетителей. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте главы Татарстана.

"С 17 августа, при обязательном соблюдении санитарных норм и требований к предельному количеству посетителей, допускается работа театров, кинотеатров, цирка, концертных залов и аквапарков - при условии их заполнения не более чем на 50%", - приводятся в сообщении слова Минниханова.

Как отмечается в сообщении, на мероприятиях на открытых площадках могут собираться не более 100 человек, а в помещениях - не более 50 человек.

"Проведение спортивных мероприятий - с заполнением уже не 10, а 25% от общего количества зрителей. На объектах общепита разрешается проведение банкетов в помещениях с количеством не более 50 человек", - также говорится в сообщении.

В Татарстане уже разрешены занятия спортом на улице, с ограничениями работают спортивные и фитнес-центры, бассейны, открыты парикмахерские и ряд других предприятий сферы услуг, парки и скверы, кафе и рестораны, предприятия торговли, частично открыты гостиницы, санатории, дома отдыха. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в республике выявлено более 6 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них почти 5 тыс. человек выздоровели, 29 умерли.