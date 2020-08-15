Кубань предлагает ввести единые стандарты "звездности" для санаториев

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края предложили ввести единые стандарты классификации уровня санаториев, говорится в сообщении пресс-службы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

"Это система похожая на привычную нам классификацию отелей, присвоение "звезд", но с учетом уровня и качества санаторно-курортных услуг. Введение такой системы поможет нашим гостям лучше ориентироваться в разнообразии организаций, принимать верное решение при выборе места отдыха и оздоровления. Мы считаем необходимым на федеральном уровне разработать единый классификатор и сделать его обязательным. Предложения по наполнению такого классификатора мы уже направили в министерство здравоохранения", - отметила глава курортного министерства Светлана Балаева, слова которой проведены в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что министерство также предложило создать единую цифровую платформу, объединяющую информацию о возможностях по лечению, профилактике и реабилитации на базе российских санаториев, а также предусмотреть инструменты государственной поддержки, направленной на эффективное использование природных лечебных ресурсов и развитие обеспечивающей инфраструктуры курортных территорий.

Санаторно-курортная сфера Краснодарского края включает более 200 организаций, общая емкость которых составляет более 100 тыс. мест, уточняется в сообщении. "Это около 21% от общей коечной мощности всех российских санаториев. На базе кубанских здравниц функционирует 103 бальнеологических и 96 грязевых отделений. Здравницы края реализуют более 500 уникальных оздоровительных и лечебных программ с использованием природных лечебных ресурсов местного происхождения", - говорится в сообщении.

В среднем ежегодно в кубанских санаториях отдыхают до 1,5 млн человек, что составляет 25% от общего числа пациентов российских санаторно-курортных организаций. В здравницах на постоянной основе трудятся более 40 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. квалифицированных врачей. Дополнительно на летний период принимаются более 8 тыс. сезонных сотрудников, говорится в пресс-релизе.