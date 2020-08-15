Микрорайон с духовным центром и новым зданием мэрии планируют построить в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Новый микрорайон на 750 тыс. кв м жилья с духовным центром и новым зданием городской мэрии планируют построить в Дербенте до конца 2023 года. Общая площадь микрорайона составит более 150 га, сообщил ТАСС главный архитектор Дербента Иса Магомедов.

"Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков в конце июля приняла решение о передаче органам госвласти Дагестана полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению земельным участком площадью 124 га в южной части Дербента. Это решение позволит начать строительство около 750 тыс. кв. м жилья, соцобъектов, благоустройство открытых общественных пространств, запланированное в рамках госпрограммы комплексного территориального развития Дербента", - сказал Магомедов.

По его словам, это будет "современный микрорайон Дербента с удобной инфраструктурой". "Общая площадь микрорайона составит более 150 га. Там планируется построить большой духовный центр с мечетью, церковью и синагогой, новое административное здание мэрии города, а также образовательные учреждения, объекты культуры, поликлинику, гостиницы, современные жилые кварталы", - уточнил собеседник агентства, добавив, что руководство Дагестана совместно с мэрией Дербента, АО "ДОМ.РФ" и Министерством науки и высшего образования РФ "занималось этим вопросом более года". Объем средств, выделяемых на строительство нового микрорайона в Дербенте, не уточняется.

В апреле 2019 года правительство Дагестана утвердило республиканскую госпрограмму комплексного территориального развития Дербента, в рамках которой город в 2019-2023 годы получит более 23 млрд рублей. За это время в Дербенте планируется благоустройство 4 парков и общественных пространств, а также строительство очистных сооружений мощностью 85 тыс. куб. м в сутки и резервуаров объемом 50 тыс. куб. м для обеспечения подачи воды. Также планируется строительство и капремонт учреждений образования, культуры, дорог, строительство и реконструкция спортивных сооружений, объектов инженерной инфраструктуры и т.д.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.